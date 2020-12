Nürnberg vor 1 Stunde

USK-Einsatz

Schüsse in Nürnberg: Polizei rückt mit USK an

Am Nachmittag haben Nachbarn in Nürnberg den Notruf gewählt, da ein Mann mit einer Waffe vom Balkon seiner Wohnung geschossen hatte. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.