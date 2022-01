Am Montag (3. Januar 2022) kam es in Schnaittach zu einem verdächtigen Vorfall. Wie die Laufer Polizei mitteilte, hatte ein Unbekannter aus seinem Auto heraus zwei Kinder angesprochen. Den Beamten wurden der Fall erst am Mittwoch bekannt.

Zwei Mütter, 41 und 35 Jahre alt, waren zwischen 15.30 und 16.00 Uhr mit ihren Töchtern im Bereich der Schulstraße spazieren. Die Fünfjährige und die Sechsjährige liefen ein Stück voraus. Als sie kurz außer Sichtweite ihrer Mütter waren, sprach sie ein Mann aus einem weißen Transporter heraus an und fragte, ob sie einsteigen wollen.

Vorfall in Schnaittach: Autofahrer will Kinder in sein Auto locken

Die Mädchen rannten sofort zu ihren Müttern. Der Mann und der weiße Kastenwagen konnten nicht mehr gesichtet werden. Laut Polizei liegt auch keine nähere Beschreibung des Unbekannten und des Fahrzeugs vor. Die Kriminalpolizei Schwabach wurde über den Vorfall informiert.

Vorschaubild: © Jörg Lange/dpa (Symbolbild)