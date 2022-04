Schnaittach vor 1 Stunde

Brand mitten in der Nacht

Zeuge bemerkt einen Knall - dann bricht am Marktplatz plötzlich ein Feuer aus

In Schnaittach hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. April 2022) die Bücherei am Marktplatz plötzlich Feuer gefangen. Ein Zeuge bemerkte einen Knall, dann stand der Dachstuhl in Flammen.