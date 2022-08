Zu einer Verkehrskontrolle ist es am Dienstag (30. August 2022) in Schnaittach (Landkreis Nürnbeger Land) gekommen.

Gegen 17.45 Uhr wurde ein Auto mit Sportbootanhänger in der Kirschenleite in Schnaittach zu einer Verkehrskontrolle gebeten. An dem Anhänger war der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz zufolge ein selbst gebasteltes Kennzeichen aus Karton angebracht.

Verkehrskontrolle: Polizisten entdecken selbstgebasteltes Nummernschild

Die Buchstaben und Ziffern waren die gleichen wie die des Zugfahrzeugs. Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger nicht zugelassen war. Gegen den 31-jährigen Autofahrer wurde unter anderem ein Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Kraftfahrzeugsteuergesetz und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Vorschaubild: © dpa (Symbolbild)