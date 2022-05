Im Nürnberger Land hat sich am Wochenende ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Am Samstag (30. April 2022) gegen 10.15 Uhr kam es in Schnaittach auf der Staatsstraße St2241 an der Kreuzung zur Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß. Eine Autofahrerin übersah ein anderes Fahrzeug, das an dieser Stelle Vorfahrt hatte.

Autos prallen in Schnaittach zusammen: Vier Personen verletzt

Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt, wie die Polizeiinspektion Lauf mitteilt. Die drei Insassen des zweiten Wagens wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, musste jedoch ebenfalls in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, beträgt rund 35.000 Euro.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der Region Nürnberg: Hund Charly verliert zum zweiten Mal sein Zuhause - er will "letzte Sonnenstrahlen" woanders genießen

Vorschaubild: © Symbolbild: goldencow_images/AdobeStock