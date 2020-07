Hochgradig aggressiv: In Schnaittach bedrohte ein 24-jähriger Mann am Donnerstag (2. Juli 2020) eine 65-Jährige, das berichtet die Polizei.

Demnach beleidigte, bespuckte und bedrohte der Mann die Frau gegen 14 Uhr in der Nürnberger Straße in Schnaittach. Er drohte, die Frau anzünden zu wollen. Mit einem Holzscheit schlug der 24-Jährige ein Loch in eine Tür.

Trotz Polizei: Mann bleibt aggressiv

Auch in Anwesenheit der alarmierten Polizeibeamten ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er musste gefesselt werden. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustands wurde er in eine medizinische Behandlung gebracht.

