Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg haben am Donnerstagabend (10. Dezember 2020) eine Geschwindigkeitsmessung im Nürnberg Westen durchgeführt. Etwa 950 Autos fuhren in dieser Zeit durch die Messstelle. 83 Fahrer hielten sich dabei nicht an die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde.

Ein Fahrer stach besonders hervor: Er raste mit 138 Kilometern pro Stunde durchs Stadtgebiet. Ihm droht ein dreimonatiges Fahrverbot, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein saftiges Bußgeld von 1360 Euro.