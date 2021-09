Rückersdorf vor 31 Minuten

Kurios

Deutliche Meinung: Unbekannter schreibt mit Markierungsfarbe "Niemand hält sich an die Zone 30" auf Straße

In Rückersdorf hat ein bislang Unbekannter in einer 30er Zone mit Straßenmarkierungsfarbe seine Meinung kundgetan. Der Unbekannte schrieb "Niemand hält sich an die Zone 30" auf die Straße.