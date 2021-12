Die Stiftung Jugend und Chance des Rotary Clubs Nürnberg-Sebald hat das Projekt „Teamplay“ im Schuljahr 2021/2022 mit 10.000 Euro unterstützt, teilt die Stadt Nürnberg mit. "In dem Ehrenamtsprojekt arbeiten seit Juni 2020 in Tandems je eine ehrenamtliche Person, etwa Studentinnen und Studenten oder Junggebliebene, mit einem Kind oder Jugendlichen aus bildungsfernen Milieus zusammen", so die Stadt.

Im Mittelpunkt ständen die Begleitung und Ermutigung der jungen Menschen durch wöchentliche Begegnungen, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe. Über 110 Tandems hätten sich so bereits gebildet.

„Aktuell stehen mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler auf der Warteliste, die uns vor allem über die Jugendsozialarbeit an Schulen gemeldet wurden und die dringend eine Tandempartnerin oder einen Tandempartner suchen. Die Spende der Stiftung Jugend und Chance kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um unser Programm nochmals auszubauen, um noch mehr jungen Menschen zu helfen“, wird Uli Glaser, Leiter der Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement im Sozialreferat zitiert.

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen: Wir suchen noch Ehrenamtliche, die sich dieser wichtigen Aufgabe annehmen.“ Mit den gespendeten Mitteln könne die Stabsstelle zusätzlich bis zu 40 Tandems bilden und betreuen. Interessierte könnten sich unter Telefon 0911/ 2 31-23 44 (Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr) oder E-Mail engagiert@stadt.nuernberg.de melden. Informationen im Internet.