Bereits in der Nacht von Donnerstag (01.07.2021) auf Freitag (02.07.2021) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Pkw der Marke Audi aus Röthenbach bei Altdorf und Feucht. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Beide Pkw waren vor den jeweiligen Anwesen in der Röthenbacher Straße in Röthenbach bei Altdorf und in der Brückkanalstraße in Feucht abgestellt. Die Unbekannten entwendeten die beiden Audi A4 Avant (grau, amtliches Kennzeichen NM-DS676 und grau, amtliches Kennzeichen N-HF5007) auf bislang unbekannte Weise. Der Wert der Fahrzeuge liegt in beiden Fällen bei rund 50.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen auch, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der betroffenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die genannten Fahrzeuge seitdem gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.