Ein aufmerksamer Zeuge hat am späten Donnerstagabend (17. März 2022) im Nürnberger Land beobachtet, wie drei Jugendliche ein Werbeplakat demolierten. Als er das Trio auf die Sachbeschädigung ansprach, wurde er bedroht.

Gegen 21.50 Uhr zerschnitten die Jugendlichen, deren Alter der Zeuge auf 15 bis 17 Jahre schätzte, ein Werbeplakat in der Speckschlagstraße in Röthenbach. Er sprach die drei darauf an und wurde prompt von einem der Jugendlichen bedroht und gefragt, "ob er bluten wolle", wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz berichtet.

Jugendliche zerschneiden Plakat und fliehen anschließend

Der Zeuge beschrieb die Täter als circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schwarzhaarig. Einer der Jugendlichen hatte eine Pizzaschachtel bei sich. Wohin die drei anschließend flohen, ist unbekannt.

An dem Werbeplakat eines Röthenbacher Baumarktes entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Lauf unter der Telefonnummer 09123/9407-0 entgegen.

