Am Dienstag (6. Juli) gegen 12.25 Uhr fuhr ein Radfahrer den Laufer Weg in Röthenbach in Richtung Stadtmitte. An der Stelle, an der der Laufer Weg nach rechts abknickt und geradeaus die Fichtestraße beginnt, kam dem 19-jährigen Radfahrer ein weißer Lkw aus dem Laufer Weg entgegen, wie die Polizeiinspektion Lauf mitteilte.

Der Außenspiegel der Fahrerseite des Lkw erwischte dabei den Radfahrer am Kopf, so dass dieser stürzte. Ein 9-Jähriger, der Zeuge des Geschehens wurde, gab an, dass dabei der Außenspiegel des Lkw abbrach. Der unbekannte Fahrer des Lkw half dem Radfahrer noch auf die Beine und sammelte seinen Spiegel ein. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer in Richtung Lauf, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

9-jähriger Zeuge ruft Vater um Hilfe

Der 9-Jährige rief seinen Vater zu Hilfe, um den Radfahrer zu versorgen. Der Radfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus nach Lauf.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen des Unfalls. Bei dem Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen weißen 7,5 t Lkw der Marke Iveco.