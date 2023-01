Ein 31-Jähriger Lkw-Fahrer verursachte in Lauf an der Pegnitz am Donnerstag, dem 12. Januar 2023 einen Unfall. Dies berichtete die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz in einer Pressemitteilung.

Gegen 12.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Lastwagen durch die der Schönberger Straße in Röthenbach, als es zu dem Crash kam.

Gegen Brücke gecrasht: Lastwagen bleibt mit Aufbau hängen

Der Fahrer wollte unter der S-Bahnbrücke hindurchfahren und missachtete dabei die Höhenbeschränkung von drei Metern. Das Fahrzeug blieb mit dem Kofferaufbau hängen, der dabei erheblich beschädigt wurde.

Auch an der Brücke entstand ein geringer Sachschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf rund 10.000 Euro.