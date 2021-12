Die Malteser organisieren am Montag, den 13. Dezember, einen zusätzlichen Öffnungstag im Impfzentrum in Röthenbach. Eine weitere konstante Ausweitung der Öffnungszeiten sei in Planung, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mit.

Am 13. Dezember würden von 8.00 bis 15.30 Uhr zwei Impfstraßen in Betrieb sein. Damit sei das Impfzentrum mit dem Sondertag für Senior*innen am kommenden Sonntag und den bisher üblichen Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag 12 Tage durchgängig geöffnet.

"Die Malteser arbeiten daran, die bisher fünf Öffnungstage pro Woche permanent auszuweiten", heißt es.