Röthenbach vor 52 Minuten

Coronavirus

Röthenbacher Impfzentrum bekommt neue Öffnungszeiten

Das Impfzentrum in Röthenbach hat neue Öffnungszeiten, um sich "besser an die Zeiten der Bevölkerung anzupassen". Zudem könnten sich die Bürgerinnen und Bürger bei den Außenstellen des Impfzentrums in Hersbruck und Altdorf impfen lassen.