Röthenbach : Beliebtes Café "Fresh4u" schließt für immer

: Beliebtes für immer "Mir tut es von Herzen leid ": Inhaberin trauert um ihre "zweites Zuhause"

": Inhaberin "Favorisierte Tagesgerichte" in der letzten Woche "Fresh4u"

Im beliebten Café "Fresh4u" in Röthenbach ist gerade die letzte Woche angebrochen. "Für mich ist das momentan ein schwieriges Thema", beginnt Inhaberin Jasmina Gibanica das Gespräch. Seit drei Jahren führt sie das Café in der Karlstraße 2. "Ich habe das zu einer schwierigen Zeit übernommen: vierzehn Tage vor Manifestierung der Corona-Pandemie." Nun steht das Café vor der Schließung.

Röthenbach: Café "Fresh4u" schließt - eine "ziemliche Enttäuschung"

Die erste Zeit des Cafés sei schwierig gewesen: "Corona ist wie eine Lawine ins Rollen gekommen", erklärt die Inhaberin. Die Pandemie habe ein "riesiges finanzielles Loch hinterlassen", Gibanica sei währenddessen auf sich allein gestellt gewesen. Gepaart mit anderen geschäftlichen Unstimmigkeiten habe sich Gibanica deshalb nach langem Überlegen dazu entschieden, das Café im Februar 2023 zu schließen.

Das Etablissement sei in der Region sehr beliebt gewesen: "Wir hatten unfassbar viele Stammgäste. Und auch ich war über drei Jahre nonstop hier, das schweißt zusammen. Für mich ist das Café mittlerweile mein zweites Zuhause und dementsprechend bin ich auch mit meinen Gästen umgegangen." Bei letzteren habe die Nachricht über die Schließung eine "ziemliche Enttäuschung" hinterlassen.

"Es ist wirklich ziemlich traurig." Durch "Individualität und persönliche Zuwendung" habe man sich in der Region abgehoben - "neben unserer guten Küche. Einfache Tellergerichte mit einem gewissen Anspruch und zu einem bezahlbaren Preis." Am Montag (6. Februar 2023) ist die finale Woche angebrochen: "Seitdem geht es mir nicht so gut", erklärt Gibanica. "Ich habe mir eh schwergetan mit dem Entschluss. Aber ich denke, für meine Zukunft ist es perspektivisch besser, den Weg ohne das Café zu gehen."

Café schließt am Sonntag: Das ist in der letzten Woche los

Am Sonntag (12. Februar 2023) ist der letzte Tag des Cafés "Fresh4u". Bis dahin bietet Gibanica noch einmal "die favorisierten Tagesgerichte an." Von Metaxa-Rahmgyros über Fleischküchlein bis hin zu Karpfen am Wochenende - "damit starten wir die finale Woche durch." Schon jetzt sei das Café nahezu ausgebucht. "Mir tut es von Herzen leid, weil ich hier etwas aufgebaut habe, was wirklich gut aufgenommen wurde und auch durch so eine Ausnahme-Zeit überlebt hat."

Gibanica kehre mit dem Ende des Cafés "Fresh4u" wieder zurück in ihren ursprünglichen Beruf als Kauffrau. "Durch Stammgäste hat sich zum Glück etwas für mich ergeben." Und auch ihr Koch habe bereits eine neue Arbeit gefunden.