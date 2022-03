Auf der Staatsstraße zwischen Lauf und Röthenbach ereignete sich am Freitag (26. März 2022) gegen 13.15 Uhr ein Unfall zwischen einem Kind und einer Mercedes G-Klasse, wie die Polizeiinspektion Lauf berichtet.

Der 10-jährige Junge habe versucht, zu Fuß die Staatsstraße zu überqueren. An dieser Stelle gelte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometern pro Stunde. Der Mercedes-Geländewagen touchierte den Jungen mit seinem Heck am rechten Unterschenkel, so die Polizei.

Der Junge konnte sich nach einem Sturz noch selbständig in eine angrenzende Wiese retten und wurde dort sofort von Ersthelfern versorgt, bevor er mit dem Rettungsdienst mit Verdacht einer Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.