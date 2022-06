Seit "Rock im Park" wird ein 22-Jähriger vermisst, der das Nürnberger Musikfestival besucht hatte. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung: Wer hat den jungen Mann gesehen und kann bei der Suche helfen?

Matthias S. reiste am Freitagmorgen (3. Juni 2022) vom Landkreis Günzburg (Schwaben) mit dem Zug nach Nürnberg zu "Rock im Park" an. Von dort aus rief er am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr noch seine Eltern an und kündigte an, am darauffolgenden Montag wieder nach Hause zu kommen.

Seit "Rock im Park" in Nürnberg vermisst: Polizei sucht nach Matthias S.

Während des Gesprächs soll er sich auf dem Festivalgelände im Bereich der "Großen Straße" in der Nähe eines Einkaufszeltes eines Lebensmitteldiscounters aufgehalten haben. Er erzählte dabei davon, dass er zuvor einen Streit mit einer bislang unbekannten Person hatte, die seinen Geldbeutel gestohlen haben soll, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Bislang sei Matthias S. nicht nach Hause zurückgekehrt und ist auch telefonisch nicht erreichbar. Es sei nicht auszuschließen, dass sich er sich in einer hilflosen Lage befindet und möglicherweise ärztliche Hilfe benötigt, betont die Polizei.

Die Polizei beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

Er ist 22 Jahre alt;

er ist zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß;

er hat dunkle, kurze Haare;

er spricht Deutsch mit einem schwäbischen Akzent;

während des Festivals trug er eine Bundeswehrhose mit Tarnflecken und ein olivgrünes T-Shirt.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten haben, oder Matthias S. getroffen haben, sich dringend mit der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen.

