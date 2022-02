Rock im Park 2022 in Nürnberg: Veranstalter voller Vorfreude

in Festival soll vom 3. bis 5. Juni auf dem Zeppelinfeld stattfinden

auf dem Zeppelinfeld stattfinden "Hoffe noch immer": Skepsis im Netz wegen Corona-Lage bleibt

Bereits 72 Acts bekannt: Auf diese Musik können sich Festivalfans in Nürnberg freuen

Zum zweiten Mal in Folge mussten die Festivals Rock im Park und Rock am Ring 2021 Corona-bedingt abgesagt werden. Dennoch laufen die Planungen für das kommende Jahr auf Hochtouren. Kurz vor Weihnachten hatte der Veranstalter die nächsten Bands für das Line-up 2022 bekannt gegeben - mittlerweile sind 72 Acts bekannt.

Update vom 24.02.2022: Noch 99 Tage bis zum Start - Veranstalter mit freudigem Statement

Corona-bedingt musste Rock im Park nun zweimal in Folge abgesagt werden. "Viel zu lange war es ruhig um den Dutzendteich in Nürnberg", schreiben die Veranstalter auf Facebook. "Viel zu lange haben wir uns nicht mehr gesehen und zusammen vor der Bühne abgerockt. Doch das warten hat bald ein Ende!" Schon im Dezember konnten sich die Veranstalter über 140.000 verkaufte Tickets freuen. Während die Camper-Tickets schon nicht mehr verfügbar sind, gibt es ab 259 Euro noch Festival-Tickets für das Wochenende auf der Homepage von Rock im Park. Mittlerweile sind außerdem bereits 72 Künstler*innen bekannt, die bei Rock im Park 2022 auftreten werden:

100 Gecs

102 Boyz

A Day To Remember

Airbourne

Alligatoah

August Burns Red

Baroness

Beatsteaks

Billy Talent

Black Veil Brides

Boston Manor

Boys Noize

Broilers

Bullet For My Valentine

Bush

Casper

Code Orange

Danko Jones

Daughtry

Deftones

Devin Townsend

Die Kassierer

Digitalism

Don Broco

Donna Missal

Donots

Drangsal

Ego Kill Talent

Fever 333

Fire From The Gods

Gang Of Youths

Grandson

Green Day

Ice Nine Kills

Impvlse

Jan Delay & Disko No. 1

Kafvka

Kodaline

Korn

Lewis Capaldi

Maneskin

Marteria

Masked Wolf

Mastodon

Muse

Myles Kennedy

Rin

Royal Republic

Schimmerling

Schmutzki

Scooter

Serious Klein

Shinedown

Skynd

Spiritbox

Sportfreunde Stiller

Ssio

Stick To Your Guns

Tempt

The Distillers

The Faim

The Murder Capital

The Offspring

The Pretty Reckless

Toxpack

Tremonti

Trettmann

Turnstile

Unprocessed

Volbeat

Weezer

You Me At Six

Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß – doch zeigt sich auch eine gewisse Skepsis unter den Fans. Lauterbach sage nein, kommentiert ein User humorvoll. Ein anderer schreibt: "Ich hoffe noch immer, kann aber nicht so recht dran glauben." So oder so, die Planungen laufen und vor allem die Veranstalter*innen sind guter Dinge, dass Rock im Park im Jahr 2022 endlich wieder stattfinden kann.

Update vom 07.12.2021: Fünf weitere Acts für Rock im Park 2022 bestätigt

Bereits mehr als 140.000 Tickets wurden für die Festivals Rock im Park und Rock am Ring verkauft. Nun gibt es für die Fans einen aktuellen Grund zur Freude: Der Veranstalter hat am Montag (6. Dezember 2021) fünf weitere Bands für das Line-up 2022 bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die folgenden Künstler:

A Day to Remember

Drangsal

Shinedown

Tremonti

Turnstile

Darüber hinaus wird ein neues Design der beiden Festivals veröffentlicht. Dieses soll "sowohl für einen Neustart als auch eine Rock’n’Roll-Hommage an die Tradition von Rock im Park und Rock am Ring" stehen, heißt es auf der Website des Veranstalters.

Update vom 09.06.2021: Rock-im-Park-Veranstalter kündigt zehn weitere Bands und Künstler an

Für die Neuauflage von Rock im Park im kommenden Jahr hat der Veranstalter "ARGO Konzerte" am Mittwoch (9. Juni 2021) weitere Bands und Künstler angekündigt.

Für das Festival, das zwischen dem 3. und 5. Juni 2022 auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfindet, wurden folgende zehn Acts neu bekannt gegeben:

102 Boyz

Baroness

Code Orange

Ego Kill Talent

Mastodon

Myles Kennedy

RIN

Schimmerling

Tempt

The Pretty Reckless

"Noch 359 Mal Schlafen", kündigt der Veranstalter in seiner Pressemitteilung an. "Kaum zu glauben, jetzt müssen wir weniger als ein Jahr warten, bis es wieder heißt: Feiern und Konzerte erleben bei Rock im Park 2022."

Weitere Informationen hält die offizielle Website des Nürnberger Kult-Festivals parat.

Update vom 26.05.2021: Neue Acts für Rock im Park 2022 bekanntgegeben - Marteria, Scooter und Bullet for my Valentine kommen nach Nürnberg

Für Rock im Park 2022 in Nürnberg vom 03. bis 07.05.2022 wurden am Mittwoch (26.05.2021) 27 neue Acts bekanntgegeben, darunter Muse als dritter Headliner neben Green Day und Volbeat. Auf der offiziellen Homepage können weiterhin Tickets erworben werden, das Wochenendticket inklusive General oder Green Camping kostet 259 Euro. Im Ticket Swap können ältere Karten getauscht werden, die auch letztes Jahr bereits getauscht wurden oder letztes Jahr im Vorverkauf gekauft wurden. Der Ticket Swap endet laut Veranstalter bald, nämlich am 14.06.2021.

Diese 54 Acts sind bisher für Rock im Park 2022 bestätigt:

100 gecs

Airbourne

August Burns Red

Beatsteaks

Billy Talent

Black Veil Brides

Boston Manor

Boys Noize

Broilers

Bullet For My Valentine

Bush

Casper

Danko Jones

Daughtry

Deftones

Devins Townend

Die Kassierer

Digitalism

Don Broco

Donna Missal

Fever 333

Fire from the God

Gangs Of Youths

grandson

Green Day

Ice Nine Kills

Jan Delay & Disko No. 1

KAFVKA

Kodaline

KoRN

Lewis Capaldi

Måneskin

Marteria

Masked Wolf

Muse

Of Mice and Men

Royal Republic

Schmutzki

Scooter

Serious Klein

Skynd

Spiritbox

SSIO

Stick To Your Guns

The Distillers

The Faim

The Murder Capital

The Offspring

Toxpack

Trettmann

Unprocessed

Volbeat

Weezer

You Me At Six

Update vom 05.05.2021, 15.40 Uhr: Rock im Park 2022 - Tickets ab sofort erhältlich

Ab sofort gibt es im regulären Vorverkauf die Tickets für Rock im Park 2022. Die Rock-im-Park-Weekend-Festival-Tickets inklusive General Camping und Parking kosten dieses Jahr 259 Euro. Alle, die schon ein älteres Ticket besitzen, können die Karte im Ticket-Swap für das nächste Jahr umtauschen. Das Festival soll vom 3. Juni bis 5. Juni 2022 wie gewohnt auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden.

"Viele Künstler*innen sind die nicht enden wollende Zwangspause genauso leid", heißt es vonseiten der Veranstalter. Für Rock im Park 2022 sind deshalb schon einige Sänger und Bands bestätigt. "Neben Acts, die euch auch nächstes Jahr unerschütterlich die Treue halten, gibt es auch ein paar Zugewinne zum Line-up". Green Day und Volbeat haben demnach als Headliner zugesagt. Insgesamt sind bisher 27 Acts bestätigt:

Airbourne

August Burns Red

Billy Talent

Black Veil Brides

Boston Manor

Boys Noize

Broilers

Bush

Danko Jones

Daughtry

Digitalism

Fire From The Gods

Gang Of Youths

Green Day

Ice Nine Kills

KAFVKA

Korn

Of Mice & Men

Royal Republic

Schmutzki

Stick To Your Guns

The Distillers

The Faim

The Offspring

Trettmann

Volbeat

Weezer

Update vom 10.03.2021, 11.24 Uhr: Corona-Krise - Rock im Park 2021 abgesagt

Der Veranstalter von Rock im Park hat das Festival in Nürnberg für 2021 abgesagt. Als Grund wird die Corona-Pandemie angeführt. "Wir verstehen, dass eure Enttäuschung hierüber groß ist - denn uns geht es genauso", schreibt der Veranstalter auf Facebook. Vor dem Hintergrund der unsicheren Infektionslage und der Verlängerung der "epidemischen Lage mit nationaler Tragweite" seien Festivals in dieser Größenordnung in der nächsten Zeit "einfach nicht durchführbar".

Die Gesundheit stehe für den Veranstalter an erster Stelle - sowohl die der Dienstleister und Künstler als auch der Besucher. 2022 soll das Nürnberger Festival wieder stattfinden. Der Termin dafür ist das Wochenende vom 3. bis zum 5. Juni 2022.

Tickets, die für das Jahr 2021 erworben wurden, können in wenigen Wochen auf einer Online-Plattform umgetauscht werden. Weitere Informationen zu Rock im Park gibt es auf der Website des Festivals.

Update vom 10.11.2020, 15.04 Uhr: Rock im Park 2021 - Diese Bands sind bestätigt

Nachdem die Jubiläumsausgabe von Rock im Park 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, ist die Vorfreude auf Rock im Park 2021 umso größer. Für Rock im Park 2021 sind jetzt einige neue Bands hinzugekommen, die vom 11. bis 13. Juni 2021 in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld zu sehen sind.

Diese Bands gehen bei Rock im Park 2021 an den Start:

A Day To Remember

Airbourne

Alan Walker

Baroness

Bilderbuch

Billy Talent

Black Veil Brides

Boston Manor

Boys Noize

Broilers

Bush

Code Orange

Creeper

Daughtry

Deftones

Devin Townsend

Digitalism

Donna Missal

Fall Out Boy

Fire From The Gods

Gojira

Green Day

Jan Delay & Disko No. 1

Kafvka

KC Rebell & Summer Cem

Kodaline

Korn

Mastodon

NF

Of Mice & Men

Poppy

Powerwolf

Rea Garvey

RIN

Royal Republic

Schmutzki

Seasick Steve

Spiritbox

SSIO

System of a Down

TEMPT

The Distillers

The Offspring

The Pretty Reckless

Trettmann

Volbeat

Wage War

Weezer

You Me at Six

Yungblud

Zugezogen Maskulin

Rock im Park 2021: Vorverkauf für Tickets gestartet

Über 130.000 Fans haben ihre Tickets von 2020 auf die 2021er Edition übertragen. Ein Großteil der Festival-Tickets ist damit bereits vergriffen. Seit dem 25. September 2020 läuft außerdem der Vorverkauf für das Restkontingent für Rock im Park 2021.

Der Preis eines Kombitickets (Weekend Festival Ticket inklusive General Camping & Parking) beträgt 259 Euro. Damit erhält man das ganze Wochenende Zugang zum Festival-Gelände. Im Preis mitinbegriffen sind außerdem die Gebühren für Camping und Parken sowie die Vorverkaufsgebühr.

Update vom 15.07.2020, 15.26 Uhr: Geld zurück für Rock im Park 2020

Darauf haben viele gewartet: Am Mittwoch (15. Juli 2020) teilt der Veranstalter von Rock im Park mit, dass das Geld für die Tickets erstattet wird. RIP 2020 musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Seitdem warteten viele Ticket-Käufer darauf, ihr Geld zurückzubekommen.

So läuft die Ticket-Rückerstattung ab: Alle, die bisher ihr Ticket von 2020 nicht auf das Jahr 2021 umgeschrieben haben, können nun ihr Geld zurückbekommen. Dabei ist es wichtig, wo ihr das Ticket für Rock im Park 2020 gekauft habt.

Hier erklärt der Veranstalter, wie ihr richtig vorgeht.

www.rock-im-park.com oder www.eventim.de

Du erhältst von uns bzw. EVENTIM am 15.7.2020 eine E-Mail mit allen relevanten Infos zum Ablauf sowie ein PDF Formular Das PDF Formular druckst du bitte aus und füllst es aus Das ausgefüllte PDF schickst du bitte zusammen mit deinen Originaltickets und / oder Plaketten, die du rückerstattet haben möchtest, an: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA / eventim.de; Stichwort „RIP 2020“; Postfach 10 39 50; 28039 Bremen

Wir empfehlen euch die Tickets per Einschreiben zu schicken. Nach Eingang und Prüfung bei CTS EVENTIM erhältst du eine E-Mail mit dem Status der Bearbeitung.

www.ticketmaster.de

Du erhältst von TICKETMASTER am 15.7.2020 eine E-Mail mit allen relevanten Infos zum Ablauf, sowie ein PDF Formular Das PDF Formular druckst du bitte aus und füllst es aus Das ausgefüllte PDF schickst du bitte zusammen mit deinen Originaltickets, die du rückerstattet haben möchtest, an: Ticketmaster GmbH; Stichwort „RIP 2020“; Alt-Moabit 60; 10555 Berlin

Wir empfehlen euch die Tickets per Einschreiben zu schicken. Nach Eingang und Prüfung bei TICKETMASTER erhältst du eine E-Mail mit dem Status der Bearbeitung.

Stationäre Vorverkaufsstellen

Du gehst mit deinem Originalticket zu der stationären Vorverkaufsstelle, wo du dein Ticket gekauft hast Die Vorverkaufsstelle prüft dein Ticket Du erhältst an der Vorverkaufsstelle Details zur Ticketpreisrückerstattung

Update vom 23.06.2020, 16.10 Uhr: Offspring, Korn & Co.: Neue Bands für Rock im Park 2021 bestätigt

Nach der Absage der diesjährigen Jubiläumsausgabe von Rock im Park hat der Veranstalter am Dienstag (23. Juni 2020) nun weitere Bands bekanntgegeben, die 2021 zum Kult-Festival nach Nürnberg kommen. Weitere Top-Acts, die vom 11. bis 13. Juni 2021 den Fans einheizen sollen, sind demnach: Billy Talent, Broilers, Korn, Fall Out Boy, Deftones, The Offspring, Rea Garvey, Airbourne, Weezer, Bilderbuch, NF, Alan Walker, Powerwolf, Trettmann, Royal Republic, The Distillers und SSIO.

Der Tickettausch für Rock im Park läuft laut Veranstalter noch bis zum 30. Juni. Inhaber der Weekend-Festival- und Tagestickets sowie Camping- und Parktickets können sich über eine entsprechende Online-Plattform den Umtausch für 2021 bestätigen lassen.

Ab dem 15. Juli startet dann für alle Karteninhaber, die ihr Ticket nicht tauschen wollen, die Ticketpreisrückerstattung.

Weitere Informationen rund um das Thema Rock im Park sowie Ticketumtausch und Rückerstattung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

Update vom 10.06.2020, 12.25 Uhr: Headliner sind System of a Down, Green Day und Volbeat

Wegen Corona musste Rock im Park 2020 abgesagt werden. Auf die Headliner aus 2020 müssen die Fans aber nicht verzichten. System of a Down, Green Day und Volbeat sind die Headliner von Rock im Park 2021. Drei der erfolgreichsten modernen Rockbands kommen zum Festival nach Nürnberg, erklärt der Veranstalter am Mittwoch (10. Juni 2020).

Update vom 09.06.2020, 15.13 Uhr: Neuigkeiten zu Headlinern 2021 angekündigt

Tickets: Wie der Veranstalter von Rock im Park am Dienstag (9. Juni 2020) mitteilt, wird der „Ticket-Swap“ einmalig bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Ab diesem Freitag (12. Juni 2020) können die Tagestickets von 2020 auf 2021 übertragen werden.

Geld zurück? Was mit den Käufern ist, die zwar ein Ticket für 2020 gekauft haben, aber das Festival 2021 nicht besuchen wollen, ist noch immer nicht geklärt. Der Veranstalter bittet dabei weiterhin um Geduld: „Wir kommen schnellstmöglich auf Dich zu und werden auf dieser Seite dann auch die entsprechenden Infos zu weiteren Rückerstattungsmöglichkeiten kommunizieren", so der Veranstalter.

Headliner: Am Mittwoch (10. Juni 2020) soll es bereits Neuigkeiten zu den Headlinern von Rock im Park 2021 geben. Bei inFranken.de bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Update vom 05.06.2020, 11.55 Uhr: Heute wäre Rock im Park 2020 gestartet

Heute wäre Rock im Park 2020 am Dutzendeich in Nürnberg gestartet. Aufgrund der Corona-Krise musste das Festival, wie so viele Großveranstaltungen, leider abgesagt werden. Gerade in diesem Jahr besonders ärgerlich: 2020 wäre Rock im Park 25 Jahre alt geworden.

Der Termin für 2021 steht aber schon. In einem Facebook-Post wandte sich der Veranstalter am Donnerstag an die Gäste: „Wir vermissen euch. Heute hätten sich die ersten bereits auf dem Campingplatz im Park auf das Festival eingestimmt.“

Der Veranstalter gibt ein Versprechen für kommendes Jahr ab: Rock im Park 2021 soll ein noch grandioseres Festival werden.

Update vom 13.05.2020, 12.27 Uhr: Tickets von Rock im Park werden umgetauscht

Wegen der Corona-Krise wurde Rock im Park 2020 abgesagt. Am Mittwoch (13. Mai 2020) startet nun eine große Umtausch-Aktion, teilt der Veranstalter über Facebook mit. „Ab sofort könnt ihr die Tickets von Rock im Park und Rock am Ring auf 2021 übertragen lassen. Über eine Onlineplattform könnt ihr uns die Rückerstattungen in Form eines Umtauschs unkompliziert in wenigen Schritten bestätigen. […] Als Dankeschön erhaltet ihr ein Park- bzw. Ringrocker-Treuepaket, u.a. mit einem exklusiven Jubiläums-Basecap.“

Noch ist allerdings unklar, was mit den Ticket-Käufern ist, die noch nicht wissen, ob sie bei Rock im Park 2021 teilnehmen möchten. Für sie soll es „baldmöglichst“ weitere Informationen geben, so der Veranstalter. „Wir danken allen Festivalfans ausdrücklich für die Geduld, Unterstützung und Verständnis.“

Die nächste Edition der Zwillingsfestivals in Nürnberg und am Nürburgring findet vom 11. Bis 13. Juni 2021 statt. Weitere detaillierte Informationen rund um den Ticketumtausch und Rückerstattungen gibt es unter www.rock-am-ring.com undwww.rock-im-park.com.

Hier kriegt ihr immer alle neuen Informationen zu den Tickets: Rock im Park 2021.

Update vom 30.04.2020: "Rock im Park": Veranstalter wendet sich an Festival-Fans

Schon Mitte April wurde das Festival „Rock im Park“ aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Die Fans und Ticketkäufer warten seitdem ungeduldig auf weitere Infos: Bekomme ich mein Geld zurück? Gilt mein Ticket einfach für das Jahr 2021? Nun hat sich der Veranstalter über Facebook an alle Fans gewendet – allerdings ohne große Neuigkeiten.

Der Post im genauen Wortlaut:

"Liebe Rock im Park Fans, wir haben euch nicht vergessen! Auch uns blutet das Herz! Zurzeit müssen wir uns um die Rückabwicklung der bereits angelaufenen Festivalvorbereitungen kümmern, in die viele tolle Dienstleister, Freelancer und Mitarbeiter involviert sind. Zudem arbeiten wir mit voller Energie an der Abwicklung für die Ticketkäufer. Da wir, wie viele andere Veranstalter auch, auf ein paar rechtliche Vorgaben warten, die in den nächsten wenigen Wochen kommen sollen, bitten wir deshalb weiterhin um Geduld und Verständnis. Euer Rock im Park Team"

Update vom 16.04.2020: „Rock im Park“ wegen Coronavirus abgesagt

Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ wegen Corona abgesagt. Green Day, System Of A Down, Volbeat: Bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sollten im Juni 175 000 Menschen feiern. Doch daraus wird jetzt nichts – wegen der Corona-Pandemie.

Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Donnerstag (16.04.2020) in Frankfurt mit. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch zwar auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Großveranstaltungen aber sind den Beschlüssen zufolge bis zum 31. August grundsätzlich untersagt.

„Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und 175 000 Fans, die am ersten Juni-Wochenende 35 Jahre „Rock am Ring“ und 25 Jahre „Rock im Park“ feiern wollten, ist diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend“, hieß es in der Mitteilung. „Dennoch haben die Produzenten uneingeschränktes Verständnis für diese unausweichliche Maßnahme im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten, so traurig die Absage der ausverkauften Zwillingsfestivals ist.“

Die Festivals hätten vom 5. bis 7. Juni am Nürburgring in der Eifel und auf dem Zeppelinfeld auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg über die Bühne gehen sollen. Zu den Headlinern gehörten in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down.

Die Planer hatten bis zuletzt an den Vorbereitungen für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ gearbeitet. Noch Anfang April hatte es geheißen, die Festivals sollten in diesem Jahr wie geplant stattfinden – da waren längst strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten. Online übertragene Konzerte ohne Publikum vor Ort seien keine Option, hatte es damals geheißen.

Allerdings hatte eine Sprecherin der Agentur Live Nation auch da schon betont: „Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen.“ Die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern habe oberste Priorität und stehe bei allen Überlegungen an erster Stelle.

„Gemeinsam mit der Live-Musikbranche richten sich nunmehr alle Hoffnungen auf die Zeit nach dem Ende des Ausnahmezustandes“, teilte Live Nation nun mit. Und: „Die Neuansetzung der Jubiläumsfestivals von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ ist jetzt für das zweite Juni-Wochenende 2021 terminiert.“

Update vom 15.04.2020: Bundesregierung verhindert RIP 2020

Nun ist es offiziell: Rock im Park 2020 darf nicht wie geplant am Wochenende 5. bis 7. Juni stattfinden. In einer langen Besprechung zwischen den Ministerpräsidenten der einzelnen Länder und Bundeskanzlerin Merkel wurden Großveranstaltungen bis Ende August verboten. Wie es danach weitergeht, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Somit fällt auch das Musikfestival in Nürnberg und sein Schwester-Festival Rock am Ring am Nürburgring dem Coronavirus zum Opfer. Zwar hat sich der Veranstalter der Festivals noch nicht geäußert, eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr ist aber eher unrealistisch.

Rock im Park beziehungsweise Rock am Ring sollten heuer ihr 25- und 30-jähriges Jubiläum feiern - daraus wird jetzt vermutlich nichts.

Update vom 03.04.2020: Veranstalter rudert mit Statement zurück

Gestern noch hieß es, "die Vorbereitungen für Rock im Park und Rock am Ring laufen auf Hochtouren" - heute schon rudert der Veranstalter etwas zurück. Mit einem Statement auf der offiziellen Facebook-Seite von "Rock im Park" teilen die Veranstalter mit, dass "zeitliche Entwicklung der Corona-Epidemie und deren Auswirkungen auf Live-Events aktuell nicht absehbar" seien.

Deshalb könne man aktuell keine Prognose abgeben, man verfolge "weiterhin die Umsetzung der angekündigten Festivals, die nach Ostern datiert sind." In jedem Fall will der Veranstalter den Vorgaben der Gesundheitsbehörden folgen.

Rock im Park und das Schwesterfestival Rock am Ring feiern in diesem Jahr 25- und 30-jähriges Jubiläum. Die großen "Geburtstagsfeiern" sollten eigentlich vom 5. bis zum 7. Juni 2020 stattfinden. Wegen des Coronavirus geraten die Pläne aber immer mehr ins Wanken. Eine Absage scheint nun möglich zu werden.

Update vom 02.04.2020: "Rock im Park"-Veranstalter halten an Festivalplänen vorerst fest

Die Planungen für das Zwillingsfestival "Rock am Ring" und "Rock im Park" Anfang Juni gehen trotz Corona-Krise und der derzeit geltenden Kontakt- beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen weiter.

"'Rock am Ring' und 'Rock im Park' 2020 finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", teilte eine Sprecherin der Agentur Live Nation auf Anfrage mit. "Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen." Die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern habe oberste Priorität und steht bei allen Überlegungen an erster Stelle.

Das Zwillingsfestival soll vom 5. bis 7. Juni am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg über die Bühne gehen. Online übertragene Konzerte ohne Publikum vor Ort seien keine Option, hieß es.

Zu den Headlinern sollen in diesem Jahr die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down gehören. "Rock am Ring" würde im Juni sein 35-jähriges und "Rock im Park" sein 25-jähriges Bestehen feiern. An beiden Standorten sind in den vergangenen Jahren jeweils mehrere zehntausend Zuschauer gekommen.

Erstmeldung vom 17.03.2020: Coronavirus: So stehen die Chancen für Rock im Park 2020

Dem Nürnberger Open-Air-Festival Rock im Park (5. bis 7. Juni) droht eine Absage aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2. Während der Freistaat Bayern den Katastrophenfall ausgerufen hat, gehen die Veranstalter momentan davon aus, dass das Festival stattfinden kann.

Zahlreiche Festivals auf der ganzen Welt sind wegen des Coronavirus bereits abgesagt oder verschoben worden. Das elektronische-Tanzmusik-Festival Ultra Music Festival (20. bis 28. März) in Miami, Florida, USA findet dieses Jahr nicht statt. Das Festival besuchen sonst rund 180.000 Menschen. Das Coachella Festival in Kalifornien wird von April auf Oktober verschoben. Dort sind sonst an sechs Tagen bis zu 125.000 Feierwütige auf den Tanzbeinen unterwegs.

Nun stellt sich die Frage, wie deutsche Festival auf das Coronavirus SARS-CoV-2 reagieren. Für die Lungenkrankheit gibt es derzeit keine Impfung oder Therapie. Das nächste anstehende Großfestival in Franken ist das Rock im Park-Festival Anfang Juni. Vom 5. bis 7. Juni könnten bis zu 70.000 Menschen aufeinandertreffen. Laut dpa gehen die Veranstalter derzeit nicht von einer Absage des Festivals aus.

Rock im Park 2020 soll trotz Coronavirus-Ausbreitung stattfinden

Auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg sollen Rockfans dieses Jahr zum 25. Mal miteinander feiern. "Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und folgen den Anweisungen der Gesundheitsbehörden", sagte eine Sprecherin auf Anfrage der dpa. Auch auf Facebook teilen die Veranstalter am 13. März 2020 mit: "Nach derzeitigem Stand findet Rock im Park 2020 wie geplant statt." Hintergrund des Posts sei, dass viele Fragen zu Covid-19 und Rock im Parkt 2020 eingehen.

Die Nutzer kommentieren kontrovers. Manche wollen die Hoffnung auf RIP 2020 nicht aufgeben, die meisten allerdings sehen schwarz und rechnen mit einer Absage. Auch die Frage nach einer Erstattung der Tickets wurde bereits gestellt - vermutlich werden sich damit aktuell auch die Veranstalter beschäftigen. inFranken.de hat eine Presseanfrage gestellt, die aber nicht beantwortet wurde.

Das Virus SARS-CoV-2 legt derweil die Kultur- und Kunstszene Bayerns bis zum 19. April lahm. Der Freistaat hat am 10. März verkündet, alle staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser zu schließen. Die Stadt Nürnberg hat sogar alle Veranstaltungen mit über 100 Besuchern untersagt, egal ob in geschlossen Gebäuden oder draußen. Die Staatsregierung hat am Montag (16. März 2020) wegen des Coronavirus sogar den Katastrophenfall ausgerufen.

Bayerische Festivals abgesagt

Auch das Metal-Festival Ragnarök in Lichtenfels (16. bis 18. April) musste abgesagt werden. Ob die Maßnahme über den 19. April hinaus verlängert wird, steht noch nicht fest.