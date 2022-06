Rock im Park 2022 vor Endspurt: Das Mega-Festival in Nürnberg kann an diesem Wochenende nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden. Insgesamt rund 75.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben den Weg in die fränkische Metropole gefunden. Das vorläufige Fazit der Rettungskräfte zeigt: Die Stimmung war ausgelassen, trotzdem wurde vernünftiger gefeiert als in früheren Jahren.

"Dieses Jahr ist es ruhiger und entspannter, als wir es sonst kennen", erklärt Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz am Sonntag (5. Juni 2022) für den Sanitätswachdienst auf dem Festivalgelände rund um das Zeppelinfeld. Bisher seien knapp 500 Einsätze weniger als beim letzten Rock im Park 2019 gewesen.

Rock im Park endet am Pfingstsonntag: "Dieses Festival bedeutet so viel für uns alle"

Rock im Park und das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel sind mit die ersten großen Musik-Festivals, die nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder über die Bühne gehen. Vielen Musikfans, aber auch den Bands auf den drei Bühnen in Nürnberg war anzumerken, wie sehr sie es genossen, endlich wieder zusammen zu feiern. "Ich bin so dankbar, dass es wieder geht", sagte der Musiker Jan Delay am Samstagabend (4. Juni 2022) auf der Bühne.

"Dieses Festival bedeutet so viel für uns alle", rief Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong dem Publikum zu. Nach dem Konzert verabschiedete sich die US-Rockband mit einem Feuerwerk von den Fans. Am letzten Festivaltag sollen auf der Hauptbühne unter anderem die Münchner Sportfreunde Stiller, Placebo und der Headliner Muse stehen.

Für den Nachmittag sind Unwetter für Nürnberg vorhergesagt. Bereits am Freitag (3. Juni 2022) gab es eine Warnung vor Gewitter und Starkregen. Nun soll das Festival auch am Sonntag (5. Juni 2022) von schweren Unwettern heimgesucht werden. Der Veranstalter war zuversichtlich, da zu Beginn nur Regen angekündigt war - "Wir sind aber auch vorbereitet für den Fall", erklärt Carolin Hilzinger von Argo Konzerte.

Musik, Camping und ganz viel Party - die schönsten Rock-im-Park-Bilder vom Samstag