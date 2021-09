Restaurants Nürnberg : Kulinarisch hat die fränkische Stadt viel zu bieten

Denkt man an Essen in Nürnberg, dann denkt man zuallererst an typisch, fränkische Küche - deftig, würzig und lecker. In vielen Restaurants in Nürnberg bekommen Gäste auch genau das. Aber das ist längst nicht alles. Nürnberger Restaurants haben viel zu bieten. Türkisch, asiatisch, griechisch und vieles mehr: In den Restaurants in Nürnberg wird Abwechslung großgeschrieben. Hier verraten wir dir, welche Nürnberger Restaurants bei der Internet-Suchmaschine Google aktuell am häufigsten gesucht werden.

Kokoro Nürnberg: Asiatische Küche mit "Herz" mitten in der Stadt

Das japanische Restaurant Kokoro Nürnberg ist laut der Suchmaschine Google ganz besonders gefragt in der fränkischen Stadt. "Fantastisches Essen", "Sushi ist ein Traum": So heißt es unter anderem in den Google-Rezensionen. Die User sind vom Restaurant in Nürnberg begeistert. Auf stolze 4,3 Sterne bei beinahe 1300 Rezensionen kommt das Kokoro Nürnberg insgesamt.

Laut Website ist der Name Kokoro Japanisch und bedeutet "Herz". Mit dieser Philosophie bereiten die Köche des Restaurants in Nürnberg demnach ihre Speisen zu. Innen bietet das Kokoro Nürnberg besonders modernes Ambiente, bei schönem Wetter kann man die Speisen auch im Innenhof des Nürnberger Restaurants genießen.

Wer dem Kokoro Nürnberg anstatt abends lieber in der Mittagspause einen Besuch abstatten möchte, der bekommt hier eine Mittagskarte mit besonderen Angeboten. Ob die guten Google-Rezensionen stimmen und das Kokoro Nürnberg zurecht ganz oben im Internet-Ranking auftaucht, kannst du selbst rausfinden, indem du dem Restaurant in Nürnberg einen Besuch abstattest.

Kokono Nürnberg: Sushi und asiatische Gerichte - von Fleisch bis Fisch und auch vegetarisch

Das Restaurant Kokono Nürnberg bietet Sushi in allen möglichen Variationen. Im Internet-Ranking wird das Restaurant in Nürnberg am zweithäufigsten gesucht. "Sehr leckere Gerichte", "Mega leckeres Essen und super Bedienung": Das sind nur zwei von insgesamt fast 1000 Google-Rezensionen. Auf insgesamt 4,7 Sterne kommt das Nürnberger Restaurant bei Gästen in den Google-Bewertungen.

Im Kokono Nürnberg werden alle Speisen frisch zubereitet, das versichert das Restaurant auf seiner Website. Wer in moderner, asiatischer Atmosphäre essen möchte, der ist hier gut aufgehoben. Das Lokal bietet auch Platz für Veranstaltungen

Willst du dich selbst davon überzeugen, ob der zweite Platz im Google-Ranking berechtigt ist? Dann statte dem asiatischen Restaurant in Nürnberg doch einen Besuch ab.

Würzhaus Nürnberg: Gourmetküche im schicken Innenraum oder auf einer grünen Terrasse

Das bekannte Restaurant Würzhaus Nürnberg bietet seinen Gästen echte Gourmetküche. Laut Website setzen die Betreiber auf Produkte in Bio-Qualität und auf kreative Zutaten. In den Google-Rezensionen kommt das Restaurant in Nürnberg gut weg: "Hervorragendes Essen und freundlicher Service", heißt es hier. Oder auch: "Extrem leckeres Essen in gemütlicher Atmosphäre.

Insgesamt 4,7 Sterne bekommt das Restaurant in Nürnberg von Google-Usern verliehen. Im Internet-Ranking erreicht das Würzhaus Nürnberg den dritten Platz. Hinter Kokoro Nürnberg und Kokono Nürnberg wird das Lokal am häufigsten in der Suchmaschine eingegeben. Das Team im Würzhaus Nürnberg kreiert für seine Gäste immer neue Speisen. Auch zum Mittagstisch bekommen Besucher ein breites Angebot.

Ob die Google-Rezensionen der Wahrheit entsprechen und das Essen im Würzhaus Nürnberg wirklich so lecker schmeckt, kannst du nur selbst herausfinden. Im warmen Spätsommer ist die grüne Terrasse aber bestimmt einen Besuch wert.

Fujiyama Nürnberg: Der dritte Asiate im Google-Ranking - Sushi im natürlichen Ambiente

Das dritte asiatische Restaurant in Nürnberg im Bunde ist das Fujiyama Nürnberg. Hier können Gäste in schickem und trotzdem natürlichem Ambiente asiatische Speisen genießen. Auf der Website des Restaurants heißt es, es gebe asiatische Gerichte, "wie du sie noch nie zuvor gekostet hast". Auch in den Google-Rezensionen zeigen sich Gäste vom Restaurant in Nürnberg begeistert.

Gute 4,4 Sterne bekommt das Fujiyama Nürnberg von den Google-Usern im Durchschnitt. "Geschmacklich phantastisch", "Gutes Essen, perfekter Service", heißt es hier unter anderem. Neben der normalen Speisekarte bietet das Nürnberger Restaurant auch eine kleinere Mittagskarte mit besonderen Angeboten an. Von Sushi-Variationen bis zu asiatischen Suppen oder frischen Salaten, bekommen Gäste hier einiges geboten.

Die Google-User sind begeistert und suchen besonders häufig nach dem Restaurant in Nürnberg. Ob die Rezensionen stimmen, ist sicherlich Geschmackssache und lässt sich nur durch einen Besuch herausfinden.

Codung Nürnberg: Beliebte Sushi-Bar mit "Feelgood Food"

Das Codung Nürnberg ist ein beliebtes asiatisches Lokal in der Stadt. Die Sushi-Bar bietet Gästen ein modernes Ambiente und eine große Auswahl an asiatischen Spezialitäten. Laut Google ist das Codung Nürnberg bei Gästen beliebt: Es gehört zu den am meisten gesuchten Lokalen in der Suchmaschine Google.

Auch die Rezensionen sprechen für sich. Mit 4,6 Sternen bei beinahe 2500 Bewertungen schneidet die Sushi-Bar besonders gut ab. "Super lecker, Bedienung war super nett", heißt es hier unter anderem. "Tolles Lokal, unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis", meint ein anderer Google-Nutzer. Neben der klassischen Abendkarte, bekommen Besucher im Codung Nürnberg auch eine Mittagskarte vorgelegt - hier finden sich spezielle Angebote.

Wer sich selbst ein Bild vom Codung Nürnberg machen möchte, um herauszufinden, ob die asiatische Sushi-Bar zurecht zu den meist-gegoogelten Lokalen Nürnbergs gehört, der kann dem Nürnberger Restaurant am besten selbst einen Besuch abstatten.

La Commedia Nürnberg - Knusprige Holzofenpizza seit 1986

Die Pizzeria La Commedia Nürnberg bietet Gästen original italienische Holzofenpizza - und das bereits seit 1986. Auf der Website des Nürnberger Restaurants heißt es, La Commedia habe die erste Holzofenpizza überhaupt in der fränkischen Stadt angeboten. Und bis heute ist das italienische Lokal bekannt und beliebt in Nürnberg. Bei Google gehört es zu den am häufigsten gesuchten Restaurants.

La Commedia Nürnberg empfängt Gäste in typisch italienischer Atmosphäre. Bei schönem Wetter, kann man seine Holzofenpizza auf der Außenterrasse des Restaurants in Nürnberg verspeisen.

"Toller Original-Italiener", "gigantische Holzofenpizza": In den Google-Rezensionen sind die Bewertungen beinahe durchweg positiv. So kommt die Pizzeria auf 4,5 Sterne bei fast 1600 Bewertungen. Ob die Holzofenpizza tatsächlich schmeckt, wie frisch aus Italien, lässt sich nur selbst herausfinden.

Mevlana Nürnberg - Türkische Spezialitäten am Plärrer

Liebhaber türkischer Spezialitäten werden im Mevlana Nürnberg fündig. Im Herzen der Stadt - direkt am Plärrer - bekommen Gäste hier traditionelle türkische Gerichte serviert. Von Kebab-Spezialitäten direkt vom Grill bis hin zu Teigspezialitäten aus dem Holzofen gibt es hier alles, was das Herz begehrt.

"Willkommen bei Freunden", heißt es auf der Website des Restaurants in Nürnberg - Google-User sehen das ähnlich. Insgesamt bekommt das Mevlana Nürnberg in den Rezensionen 4,2 Sterne - und das bei fast 2000 Bewertungen. Besucher loben vor allem das feine Fleisch, das leckere Essen und das nette Personal im Nürnberger Restaurant.

Wer herausfinden möchte, ob das Mevlana Nürnberg zurecht in den Top 10 der meist-gegoogelten Restaurants in Nürnberg dabei ist, kann dem Lokal an sieben Tagen in der Woche einen Besuch abstatten.

Frankenstube Nürnberg - Ein Wirtshaus mit Tradition - Hausmannskost aus der Region

Seit über 30 Jahren gibt es das Wirtshaus Frankenstube Nürnberg schon. Ein echtes Traditionslokal in der Stadt. Fleisch, Gemüse und Co. bezieht das Restaurant in Nürnberg hauptsächlich direkt aus der Region. Schließlich vertritt das Lokal das Motto "Gutes Essen bedeutet Lebensqualität".

Neben echten Klassikern wie Schweinebraten oder Schnitzel "Wiener Art" bietet der Koch des Wirtshauses auch täglich neue Gerichte auf einer wechselnden Speisekarte an. Wer also Lust hat auf traditionelle Speisen und die nötige Abwechslung ist in der Frankenstube Nürnberg gut aufgehoben. Auch Veganer und Vegetarier werden hier mit großer Auswahl versorgt.

Bei Google bekommt das Restaurant in Nürnberg 4,2 Sterne. Gäste sind vor allem vom "leckeren Essen" und der "prompten Bedienung" begeistert.

Wonka Nürnberg - ein Restaurant, das Kreativität in der Küche großschreibt

Suchst du ein aufregendes Speise-Erlebnis? Dann ist das Wonka Nürnberg vielleicht genau das richtige Restaurant für dich. Das Lokal wirbt mit seiner besonders kreativen Küche. "Ausgesuchte Weine", "stilvolles Ambiente" und leckere Speisen - das erwartet Gäste im Wonka Nürnberg laut der Website des Lokals.

Besucher, die eine Google-Rezension abgegeben haben, stimmen zu: "Unglaublich leckere und kreative Küche", "Perfekter Service und hochwertiges Essen", heißt es hier unter anderem. Insgesamt kommt das Wonka Nürnberg auf ganze 4,8 Sterne bei Google.

Wer Lust hat selbst in der Küche Hand anzulegen, kann das hier auch tun. In der hauseigenen "Kochwerkstatt" bietet das Lokal Kochkurse an - laut Website für echte "Kochkünstler".

Eleon Nürnberg - authentisch griechische Hausmannskost und "Greek Streetfood"

Das moderne griechische Restaurant Eleon Nürnberg ist nicht einfach irgendein griechisches Lokal, hier können sich Gäste ihre Speisen auf Wunsch aus kleinen Spezialitäten des Landes selbst zusammenstellen. Neben Klassikern der griechischen Küche, bekommen Gäste unter anderem auch "Greek Streetfood" und eine wechselnde Wochenkarte mit Besonderheiten.

"Landestypische Gewürze, Olivenöl und frische Mittelmeerkräuter" machen das authentisch griechische Geschmackserlebnis laut dem Restaurant perfekt. Bei Besuchern kommt das gut an. Das Restaurant in Nürnberg gehört nicht nur zu den 10 meist-gesuchten Lokalen bei Google, es bekommt bei den Rezensionen auch 4,4 Sterne.

"Authentisches, hochwertiges Essen", "Leckere, frische Gerichte - hausgemacht", heißt es in den Bewertungen unter anderem. Wer sich selbst überzeugen möchte, der kann dem Lokal von Mittwoch bis Sonntag einen Besuch abstatten.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Bamberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.