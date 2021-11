Feuerwehreinsatz in Nürnberg - Brand in mehrstöckigem Haus: Aktuell läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in Nürnberg Langwasser. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, ist in der Imbuschstraße ein Feuer ausgebrochen.

In einem mehrstöckigen Wohnhaus brennt es in einer Wohnung. Laut Polizei hat das Wohnhaus acht Stockwerke. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Unklar war zum Zeitpunkt der Erstmeldung die Lage vor Ort.

Feuer in Nürnberg Langwasser: Lage vor Ort unklar - gibt es Verletzte?

Die Polizei schreibt, dass sie über Verletzte keine Angaben machen kann. Ob in der Wohnung oder dem restlichen Gebäudekomplex Personen zu Schaden gekommen sind, ist noch nicht klar. Anwohner und Autofahrer sollten im Bereich der Imbuschstraße in Nürnberg mit Behinderungen rechnen und den Bereich bestenfalls meiden.

Es ist der zweite Brand am Samstag (13.11.2021): Bereits am Morgen brannte ein Wohnhaus in Franken - eine Kleinigkeit rettet den Bewohnern wohl das Leben.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)