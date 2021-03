Eine Streife der Polizeiinspektion Hersbruck war am Sonntagabend (07.03.2021), gegen 17:30 Uhr, auf der Pegnitztalstraße in Pommelsbrunn unterwegs. Hierbei stellten sie fest, dass gerade ein Heißluftballon auf der Pegnitztalstraße landet, berichtet die Polizei Hersbruck.

Die Beamten sperrten daraufhin den betroffenen Straßenabschnitt kurzzeitig, um ein sicheres Landen zu gewährleisten. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die genauen Umstände, weshalb es zur Landung auf der Staatsstraße kam, sind noch nicht bekannt.

