Zirndorf / Nürnberg vor 13 Minuten

Zirndorf / Nürnberg: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Zirndorf / Nürnberg (ots) - Am Wochenende (04./05.09.2020) schlugen Einbrecher in Zirndorf und im Nürnberger Nordosten zu. In einem Fall wurden sie dabei bemerkt.