Im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 19:00 Uhr bis Sonntag, 11.10.2020, 19:00 Uhr waren der oder die unbekannten Einbrecher über eine eingeschlagene Terrassentür in das Haus in der Bahnhofstraße eingedrungen. Im Hausinnern durchwühlten die Täter alle Räume und flüchteten unerkannt mit erbeutetem Schmuck. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

