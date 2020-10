Nachdem der Bewohner des Hauses in der Weiltinger Straße gerade im Urlaub ist, wurde der Einbruch erst gestern von Verwandten bemerkt. Der oder die unbekannten Einbrecher hatten ein Loch in ein Fenster im Erdgeschoss geschlagen und waren so ins Innere des Hauses eingedrungen. Dort hatten die Täter alle Räume durchwühlt und waren anschließend unerkannt geflüchtet. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, steht nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht fest. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

