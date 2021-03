Weißenburg vor 1 Stunde

Weißenburg: Polizei ging "komischem" Geruch nach - Größere Menge Marihuana sichergestellt

Weißenburg (ots) - Die Mitteilung über einen merkwürdigen Geruch führte am Mittwochabend (24.03.2021) eine Polizeistreife in ein Mehrfamilienhaus in Weißenburg. Dort stellten die Beamten fest, dass der Geruch von einer größeren Menge Marihuana ausging, die ein 19-Jähriger in seiner Wohnung lagerte.