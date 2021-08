Weißenburg i.Bay. vor 1 Stunde

Weißenburg i.Bay.: Jugendliche zünden Böller an Fensterscheiben

Weißenburg i.Bay. (ots) - Am frühen Freitagmorgen (20.08.2021) zündeten zunächst Unbekannte zwei Böller an Fenstern in Weißenburg. Vor Ort konnten 6 jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.