Weißenburg i.Bay. vor 44 Minuten

Weißenburg i.Bay.: Hochwertiger Radlader entwendet - Zeugenaufruf

Weißenburg i.Bay. (ots) - Unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht von Mittwoch (28.07.2021) auf Donnerstag (29.07.2021) einen Radlader in der Weißenburger Innenstadt. Zwischenzeitlich konnte die Polizei das Fahrzeug sicherstellen. Im Zeitraum von Mittwoch (28.07.2021) 16:30 Uhr und Donnerstag (29.07.2021) 06:30 Uhr wurde das Fahrzeug der Marke Caterpillar von einem Baustellengelände an der Hagenau durch die Unbekannten entwendet. Der Wert des Radladers beträgt ca. 180.000 Euro.