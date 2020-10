Weißenburg i.Bay. vor 8 Stunden

Weißenburg i.Bay.: Einbruch in Juwelier und Raub in Tankstelle - Täter stellten sich

Weißenburg i.Bay. (ots) - Wie mit Meldung 1313 vom 20.09.2020 gemeldet, hatte ein Unbekannter am 18.09. eine Tankstelle überfallen und eine Woche später waren am 26.09. zwei Täter in ein Juweliergeschäft eingebrochen (Meldung 1367 vom 27.09.2020). Die Täter stellten sich nun freiwillig. Zunächst hatte ein maskierter Mann am 18.09. die Tankstelle in der Nürnberger Straße betreten und die Angestellte aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Nach einem Griff in die Kasse flüchtete der Täter mit einigen hundert Euro Bargeld.