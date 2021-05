Weißenburg i.Bay. vor 57 Minuten

Weißenburg i.Bay.: Aufkleber mit strafbarem Inhalt und ein Hakenkreuz in Weißenburg aufgetaucht - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Weißenburg i.Bay. (ots) - In den vergangenen Wochen sind an einem Büro in der Weißenburger Innenstadt wiederholt Aufkleber mit mutmaßlich strafbarem Inhalt angebracht worden. Zudem hat ein Unbekannter an gleicher Örtlichkeit ein stilisiertes Hakenkreuz ausgelegt. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können.