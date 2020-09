Weißenburg vor 1 Stunde

Weißenburg: Einbruch in Juwelier - Zeugen gesucht

Weißenburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (26.09.2020) brachen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Weißenburger Altstadt ein und entwendeten Schuck. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.