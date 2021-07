Weißenburg vor 1 Stunde

Weißenburg: 11-jähriges Mädchen nach Badeunfall verstorben

Weißenburg (ots) - Wie bereits durch die Polizeiinspektion Weißenburg örtlich berichtet, ereignete sich am vergangenen Dienstag (20.07.2021) ein Badeunfall am großen Brombachsee, bei dem eine 11-Jährige mehrere Minuten im Wasser trieb. Das Mädchen ist zwischenzeitlich in einem Krankenhaus verstorben.