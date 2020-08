Treuchtlingen/Ansbach 28.08.2020

Treuchtlingen/Ansbach: Zwei Firmeneinbrüche aus dem Jahr 2017 scheinen geklärt

Treuchtlingen/Ansbach (ots) - Im Februar 2017 brachen bislang Unbekannte in zwei Fällen in eine Firma in Pappenheim (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen) ein. Nun gelang es zwei tatverdächtige Männer zu identifizieren.