Trautskirchen vor 1 Stunde

Trautskirchen: In Autohaus eingebrochen und Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Trautskirchen (ots) - In der Nacht von Montag (28.12.2020) auf Dienstag (29.12.2020) brachen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in Trautskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein und entwendeten unter anderem einen Pkw. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.