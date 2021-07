Schwarzenbruck vor 1 Stunde

Schwarzenbruck: Sessel fing Feuer - Senioreneinrichtung musste evakuiert werden

Schwarzenbruck (ots) - Am Dienstagmittag (27.07.2021) brach in einer Wohnung einer Senioreneinrichtung in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger-Land) ein Feuer aus. Acht Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation.