Schwabach: Rauschgift im Pkw - Verkehrspolizei nahm mutmaßlichen Drogenkurier fest

Schwabach (ots) - Am Dienstagabend (27.10.2020) entdeckte eine Streife der Verkehrspolizei Feucht bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg eine größere Menge Marihuana. Der 36-jährige Fahrer, ein mutmaßlicher Drogenkurier, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.