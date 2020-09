Die drei Männer (30, 38 und 38 Jahre) und eine Frau (44 Jahre) waren bereits am Dienstagnachmittag ins Visier der Polizei geraten. Gegen 16:00 Uhr kontrollierten Streifen der Polizeiinspektion Schwabach die Verdächtigen in einem Waldstück nahe der Autobahn A6 nördlich von Wendelstein (Lkrs. Roth). Ein Zeuge hatte dort beobachtet, wie die Verdächtigen verschiedene Gegenstände aus Fahrzeugen aus- bzw. umluden und daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizisten stießen an der Örtlichkeit auf die vier Verdächtigen und insgesamt drei Pkws. In den Fahrzeugen befanden sich zahlreiche Gegenstände, darunter ein Fahrrad sowie eine Vielzahl an älteren Fahrzeugteilen.

Als die Beamten die Personen durchsuchten, fanden sie bei dem 30-Jährigen ein verbotenes Messer. Einer der 38-jährigen Begleiter führte außerdem ein verbotenes Pfefferspray mit. Die Beamten stellten beide Gegenstände sicher. Bei der darauffolgenden Überprüfung der Fahrzeuge ergaben sich zusätzliche Unstimmigkeiten. So waren die an den Pkw angebrachten polnischen Kennzeichen nicht für die Fahrzeuge ausgegeben. Aus diesem Grund stellten die Polizisten die drei Pkws samt Kennzeichen sicher und ließen diese abschleppen. Die drei Männer und ihre Begleiterin mussten die Beamten unterdessen in die Dienststelle begleiten und wurden dort wegen des Verdachts des Diebstahls an die Kriminalpolizei Schwabach überstellt.

Die Fahrzeuge sowie die darin befindlichen Gegenstände konnten von den Ermittlern jedoch zunächst keinen konkreten Diebstahlsdelikten zugeordnet werden, weshalb sie die vier Personen in den späten Abendstunden wieder entließen. Allerdings fiel das Quartett bereits unmittelbar danach erneut auf. Ein Anruf aus der benachbarten Feuerwache rief abermals Polizeistreifen auf den Plan. Dort hatte die Gruppe sich in verdächtiger Weise auf dem Gelände der Feuerwehr umgesehen. Die Beamten erteilten ihnen einen Platzverweis. Zivile Polizisten behielten das Quartett in der Folge jedoch im Auge.

Nur kurze Zeit später traten die Verdächtigen wiederum in Erscheinung. Sie begaben sich in den nahegelegenen Stadtpark. Als die Zivilfahnder feststellten, dass sie dort offenbar in das Vereinsheim einer Sportanlage einbrachen, schritten sie ein. Der 30-jährige und ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnten auf frischer Tat festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der beiden Festgenommenen fanden sich Lebensmittel sowie Bargeld aus dem betroffenen Sportheim. Der weitere Begleiter und die Frau konnten kurz darauf ebenfalls in der Nähe des Sportgeländes festgenommen werden.

Zwischenzeitlich konnten die Ermittler der Schwabacher Kriminalpolizei auch in einer anderen Angelegenheit Licht ins Dunkel bringen. Die drei Fahrzeuge, die am Vortag von dem Quartett genutzt worden waren, sind offensichtlich gestohlen. Sie stammen vom Gelände einer Verwertungsfirma in Baden-Württemberg. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die vier festgenommenen Tatverdächtigen. Sie werden heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

