Es war kein gewöhnlicher Einsatz für die Polizei im mittelfränkischen Schwabach: Am späten Sonntagabend (11. April 2021) meldete sich eine Frau per Notruf. Sie wurde auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Königsbergstraße ausgesperrt - von ihrem zweijährigen Sohn. Das berichtet die Polizei Schwabach.

Der Bub hatte versehentlich die Balkontür von innen verriegelt, als sich seine Mutter auf dem Balkon befand. Anschließend schaffte es das Kleinkind nicht, die Tür wieder zu öffnen. Als die Polizei anrückte, stellten die Beamten das nächste Problem fest: Die Wohnungstür war von innen versperrt, der Schlüssel steckte.

Feuerwehr und Polizei befreien Mutter aus Notsituation

Um die Tür zu öffnen, verständigten die Polizisten die Feuerwehr Schwabach, die sofort anrückte - und die Situation schnell bereinigte: Innerhalb weniger Minuten öffneten die Feuerwehrmänner die Wohnungstür, befreiten anschließend die Frau aus ihrer misslichen Lage und vereinten sie mit ihrem Sohnemann. Beide kamen mit einem Schrecken davon, blieben aber unverletzt.

Vorschaubild: PublicDomainPictures/pixabay.com