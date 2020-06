Schwabach 05.06.2020

Schwabach: Fünf Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus - Brandursache scheint geklärt

Schwabach (ots) - Wie mit Meldung 727 am 01.06.2020 berichtet, wurden bei einem Brand in Schwabach - Limbach am Freitag (29.05.2020) fünf Personen leicht verletzt. Die Schwabacher Kriminalpolizei konnte nun die Brandursache klären.