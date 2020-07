Schwabach: Exhibitionist auf frischer Tat erwischt

Mehrere Zeuginnen bestätigten, dass der 79-Jährige an einer Liegewiese am Kanal stand und immer wenn eine Frau in seine Nähe kam sein Handtuch fallen ließ und seinen nackten Unterleib entblößte.

Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts Exhibitionistischer Handlungen wurde eingeleitet.

