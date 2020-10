Schwabach vor 11 Minuten

Schwabach: Einbruch in zwei Doppelhaushälften

Schwabach (ots) - Am Freitagnachmittag (16.10.2020) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Doppelhaushälften in Greding (Lkr. Roth) ein. Die Polizei sucht Zeugen.