Schwabach vor 26 Minuten

Schwabach: Brandserie in Schwabach - Zeugen gesucht

Schwabach (ots) - In der Nacht von Montag (02.11.2020) auf Dienstag (03.11.2020) kam es in Schwabach zu einer Serie von Bränden an Kraftfahrzeugen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.