Schwabach: Brandserie in Schwabach - Fahndungsaufruf

Schwabach (ots) - Wie mit Meldung 1601 am 03.11.2020 berichtet, kam es in der Nacht von Montag (02.11.2020) auf Dienstag (03.11.2020) in Schwabach zu einer Serie von Bränden an Kraftfahrzeugen. In diesem Zusammenhang wird jetzt ein Fahndungsaufruf veröffentlicht.