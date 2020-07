Schwabach: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle - Täter auf der Flucht

Der Mann drang gegen 01:15 Uhr in die Spielhalle in der Ludwigstraße Ecke Penzendorfer Straße ein und bedrohte die Angestellte mit einer silbernen Schusswaffe. Die Frau kam seiner Forderung nach Bargeld nach. Verstaut in einem mitgebrachten Stoffbeutel flüchtete der Täter mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro aus der Spielhalle. An der sofort eingeleiteten Fahndung beteiligten sich Streifen der Polizeiinspektionen Schwabach, Altdorf, Nürnberg-Süd, Roth, Einsatzzug, Schwabach, Unterstützungskommando Mittelfranken, Verkehrspolizeiinspektion Feucht und zivile Beamte der Nürnberger Polizei. Auch ein Hundeführer mit Diensthund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Täterbeschreibung:

Ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Statur, trug graues Käppi und dunkelgraue Handschuhe, maskiert mit einem lilafarbenen Halstuch über Mund und Nase, bekleidet mit einem dunkelgrauen Pullover, grauer Hose und Sneakers mit weißer Sohle.

Achtung! Der Täter führt eine silberfarbene Schusswaffe mit!

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Schwabach. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Überfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Person oder zum Aufenthaltsort des Täters geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

