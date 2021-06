Roßtal vor 37 Minuten

Roßtal: Exhibitionist zeigt sich einem Mädchen in Roßtal

Roßtal (ots) - Ein Mann zeigte sich am Mittwochnachmittag (02.06.2021) in Roßtal (Lkrs. Fürth) einem Kind gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Er wurde festgenommen.