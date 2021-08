Röttenbach vor 34 Minuten

Röttenbach: Einfamilienhaus in Vollbrand

Röttenbach (ots) - Am Samstagmittag (31.07.2021) geriet ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Röttenbach aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein Bewohner verletzte sich bei einem Löschversuch.