Röthenbach a.d.Pegnitz vor 14 Minuten

Röthenbach a.d.Pegnitz: POL-MFR: (71) Bei Personenkontrolle geflüchtet - Haftantrag nach Drogenfund

Röthenbach a.d.Pegnitz (ots) - Ein 29-jähriger Mann versuchte sich am Dienstagabend (19.01.2021) in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) einer Personenkontrolle zu entziehen. Beamte der Polizeiinspektion Lauf schnappten den Mann dennoch und fanden eine größere Menge Betäubungsmittel.