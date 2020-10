In der Zeit von Freitag, 13:30 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Neubau in Schnackenhof ein. Sie entfernten hierzu die Baustellentür, welche den Zugang zu einer der Wohnungen versperrte.

Anschließend nahmen die Täter in den Räumen befindliches Werkzeug im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro an sich und transportierten dieses durch die Balkontür nach draußen.

Durch die Polizeiinspektion Lauf wurde die Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die weitere Sachbehandlung übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei.

Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

