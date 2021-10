Wie mit den Meldungen 1409 und 1413 berichtet, wurde am 13.10.2021 und am 14.10.2021 jeweils ein Einkaufsmarkt in Zirndorf sowie in Röthenbach a.d.Pegnitz überfallen. Jetzt fahndet die Kriminalpolizei mit Bildern nach einem unbekannten Mann.

Nähere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/333657

